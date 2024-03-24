Громкой сенсацией закончился бой Камшыбека Кункабаева в Баку

Казахстанский боксёр Камшыбек Кункабаев выступил на международном турнире "Великий шёлковый путь" в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинальном поединке в весовой категории свыше 92 килограммов Кункабаев встретился с российским супертяжем Рамазаном Карнукаевым и сенсационно проиграл ему раздельным решением судей.

Таким образом, Камшыбек Кункабаев не смог выйти в полуфинал турнира и остался без медали. Что касается достижений Кункабаева в любителях, то он является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио, двукратным серебряным призером чемпионата мира и четырехкратным серебряным призером чемпионата Азии. Также напомним, что в прошлом году Кункабаев завоевал олимпийскую лицензию и будет представлять Казахстан на предстоящей Олимпиаде-2024 в Париже.