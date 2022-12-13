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  • Грин-карта для этнических казахов - о проекте "Ата жолы" рассказали власти
ortcom.kz Сегодня, 21:02
212
Сегодня, 21:02
212
Фото: ortcom.kz

Грин-карта для этнических казахов - о проекте "Ата жолы" рассказали власти

Карту "Ата жолы" предлагают ввести в Казахстане для использования потенциала этнических казахов, проживающих за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на СЦК.

"Предлагается внедрить карту "Ата жолы" (по аналогии с американской грин-картой), которая будет выдаваться этническим казахам, гражданам других стран, профессионалам высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах и желающие масштабировать их в Казахстане. Их вклад в развитие исторической родины предлагаем отмечать Президентской премией в рамках ежегодного конкурса "Парыз", - сказал на брифинге Службы центральных коммуникаций и. о. председателя Комитета по миграции МТСЗН РК Ильяс Испанов.

Он уточнил, что для защиты внутреннего рынка труда ведомство ежегодно устанавливает и распределяет квоту на привлечение в республику иностранных специалистов. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на семь тысяч.

"В настоящее время 14 900 иностранцев работают у нас. По истечении срока разрешения будет рассмотрен вопрос о выселении их из страны. Также предлагается кардинально реформировать политику переселения кандасов с учётом демографических и экономических тенденций страны с дополнительным стимулированием их переселения в регионы расселения уже на первоначальном этапе приёма документов", - отметил спикер.

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#Минтруда #миграция #кандасы
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:02
212
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