Грин-карта для этнических казахов - о проекте "Ата жолы" рассказали власти

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Карту "Ата жолы" предлагают ввести в Казахстане для использования потенциала этнических казахов, проживающих за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на СЦК.

"Предлагается внедрить карту "Ата жолы" (по аналогии с американской грин-картой), которая будет выдаваться этническим казахам, гражданам других стран, профессионалам высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах и желающие масштабировать их в Казахстане. Их вклад в развитие исторической родины предлагаем отмечать Президентской премией в рамках ежегодного конкурса "Парыз", - сказал на брифинге Службы центральных коммуникаций и. о. председателя Комитета по миграции МТСЗН РК Ильяс Испанов.

Он уточнил, что для защиты внутреннего рынка труда ведомство ежегодно устанавливает и распределяет квоту на привлечение в республику иностранных специалистов. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на семь тысяч.