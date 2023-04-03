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BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 14:48
157
Сегодня, 14:48
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Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане

В Уральске за торговлю детьми задержали 31-летнюю гражданку Республики Каракалпакстан, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в министерстве внутренних дел, она продала своих родных детей, 2018 и 2019 года рождения.

"Первый факт имел место в июне 2018 года. Женщина незаконно передала своего новорожденного ребенка семейной паре из Атырауской области для дальнейшего незаконного усыновления. И второй факт – в декабре 2022 года она продала свою трехлетнюю дочь за миллион тенге семейной паре из Уральска", - сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов в ходе брифинга.

Полиция завела уголовное дело по статье 135 УК РК "Торговля несовершеннолетними".

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Журналист
Сегодня, 14:48
157
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