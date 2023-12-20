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Гражданин Украины незаконно вёл бизнес в Актюбинской области

Сегодня, 15:06
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baigenews.kz Сегодня, 15:06
Сегодня, 15:06
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Фото: baigenews.kz

Гражданин Украины создал в Казахстане ТОО, вёл бизнес, но не платил налоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

Сообщается, что в 2020 году гражданин Украины без визы бизнес-иммигранта образовал и зарегистрировал в госорганах товарищество с ограниченной ответственностью. При этом бизнесмен не платил налоги в госбюджет.

"Данные предприятия создаются для совершения мнимых сделок и обналичивания незаконно полученных денежных  средств, в результате чего в бюджет не поступают значительные суммы налогов", - отметили в прокуратуре.

Отмечается, что, согласно действующему законодательству, украинец не мог быть юрлицом или же участвовать в уставном капитале коммерческих организаций,не имея визы на въезд в качестве бизнес-иммигранта.

По акту надзора прокуратуры органами государственных доходов проведена исковая работа. По решению судебных органов предприятие украинца и ещё 17 аналогичных были ликвидированы.

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