Гражданин Украины незаконно вёл бизнес в Актюбинской области
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Гражданин Украины создал в Казахстане ТОО, вёл бизнес, но не платил налоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.
Сообщается, что в 2020 году гражданин Украины без визы бизнес-иммигранта образовал и зарегистрировал в госорганах товарищество с ограниченной ответственностью. При этом бизнесмен не платил налоги в госбюджет.
"Данные предприятия создаются для совершения мнимых сделок и обналичивания незаконно полученных денежных средств, в результате чего в бюджет не поступают значительные суммы налогов", - отметили в прокуратуре.
Отмечается, что, согласно действующему законодательству, украинец не мог быть юрлицом или же участвовать в уставном капитале коммерческих организаций,не имея визы на въезд в качестве бизнес-иммигранта.
По акту надзора прокуратуры органами государственных доходов проведена исковая работа. По решению судебных органов предприятие украинца и ещё 17 аналогичных были ликвидированы.
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