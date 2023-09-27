При железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме.
Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учётом выходных дней.
Пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем не будут работать несколько дней, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с праздничными днями в Китайской Народной Республике 29 сентября и в период с 1 по 3 октября 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - сообщили в Комитете госдоходов Минфина РК.
При железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме.
Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учётом выходных дней.
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