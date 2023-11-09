Граница между Казахстаном и Россией активно работает на благо экономик обеих стран - Токаев

Президенты Казахстана и России провели переговоры в расширенном составе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как отметил глава нашего государства, нынешний визит президента России в Казахстан имеет особое значение в плане дальнейшего определения перспектив развития межгосударственных отношений. По его словам, сегодня двустороннее сотрудничество успешно развивается по всем направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества.

"В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный и суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнёрства", – сказал лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря совместным усилиям граница между Казахстаном и Россией активно работает на благо экономик обеих стран, а конкретную пользу ощущают на себе около 25 миллионов человек, проживающих в приграничных регионах.

"Непоколебимые ценности дружбы, доверия и добрососедства – достояние наших предков, испокон веков бок о бок живших по обе стороны границы. Эти ценности мы обязаны сберечь и передать следующим поколениям", – подчеркнул он.

В ходе переговоров стороны обстоятельно обсудили ключевые аспекты двусторонней экономической повестки, определили магистральные направления сотрудничества на перспективу и достигли ряда договоренностей, направленных на углубление взаимодействия по широкому спектру направлений, включая здравоохранение, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, спорт и другие.

Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за традиционно тёплый прием и отметил продуктивность переговоров в узком формате.

"Россия и Казахстан – не просто союзники, а наиболее близкие союзники. Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет, и я хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту традицию укрепления наших отношений, которые, безусловно, идут на пользу нашим народам", – сказал президент России.

Кроме того, Владимир Путин считает, что приоритетными направлениями сотрудничества наряду с сельским хозяйством также должны стать такие сферы, как образование и наука, высокие технологии, машиностроение, химическая промышленность, промышленное производство.

В завершение встречи лидеры подтвердили взаимную приверженность углублению многогранных казахстанско-российских отношений и продвижению интеграционных процессов на Евразийском пространстве.