Готовь телегу зимой: В "КазАвтоЖоле" рассказали о планах на 2024 год

Зимний период для дорожного строительства обычно является межсезоньем, однако и в это время дорожники не отдыхают. В плановом порядке проходит подготовка к новому сезону – составляют графики работ, производят ремонт и техобслуживание техники, а также полным ходом идёт заготовка дорожно-строительных материалов, передаёт BaigeNews.kz.

Для своевременного проведения работ в весенне-летний период 2024 года АО "НК "ҚазАвтоЖол" приступил к заготовкам ещё в конце осени. Такая заблаговременная работа даст импульс к достижению поставленных на год задач и надлежащего выполнения проектов.

На сегодня количество заготовленного дорожно-строительного материала составляет: 2,3 миллиона кубометров инертного материала, 12,3 тысячи кубометров железобетонных изделий, 47,9 тысячи тонн битума. Также для выполнения работ по обустройству ведётся заготовка дорожного ограждения, знаков, разметки элементов обустройства.

В 2024 году работами по строительству и реконструкции автомобильных дорог республиканского значения будет охвачено порядка 3,1 тысячи километров. С наступлением благоприятных погодных условий дорожники приступят к реализации двух новых проектов "Актобе-Улгайсын" и "Жезказган-Караганда" протяжённостью 96 километров (40 километров "Жезказган-Караганда" и 56 километров "Актобе-Улгайсын"), а также будут продолжены работы по реконструкции проектов, такие как "Караганда-Алматы", "Кызылорда-Жезказган", "Актобе-Атырау-Астрахань", "Талдыкорган-Усть-Каменогорск", "Калбатау-Майкапшагай".