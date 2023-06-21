Государству вернули скандальный участок на терренкуре в Алматы

Верхняя часть водоема на терренкуре возвращена в госсобственность, передаёт BaigeNews.kz. Об этом рассказал аким Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района.

"Часть водоема на Терренкуре была в частных руках, но в рамках развития общественных пространств района ее по просьбам жителей вернули в государственную собственность. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции. До конца этого года будет проведен текущий ремонт всего Терренкура", - сообщил градоначальник.

Кроме того, до конца августа планируется завершить реконструкцию сквера у Государственного музея. В июле начнут приводить в порядок сквер "Журналистов" в микрорайоне "Самал-1" со сроком завершения до конца года. А в микрорайоне "Алатау" к сентябрю 2023 года будет построен сквер по улице Ибрагимова.

Напомним, в апреле этого года жители Алматы выступили против сноса спортивной площадки и строительства жилого комплекса на данном участке. В акимате тогда ответили, что строительство ведется без разрешения.