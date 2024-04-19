Пострадавшие от паводков получили единовременные выплаты на 2,4 млрд тенге

В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков, передает BaigeNews. Правительство проводит данную работу по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.



Жители Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и ряда других областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день принято 16 343 заявки.



По состоянию на 19 апреля этого года единовременную выплату в размере 100 МРП получили 6 787 семей на сумму около 2,4 млрд тенге. Объем компенсаций за понесенный материальный ущерб достиг 565,7 млн тенге. Эта мера поддержки затронула 1377 семей.



На сегодняшний день в пострадавших регионах обследовано 3053 жилых дома, по 1807 объектам проведена оценка.



206 семей уже получили выплаты на проведение ремонтных работ на сумму более 254 млн тенге.



Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле правительства. По поручению президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.