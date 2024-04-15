Мать и ребёнок, защита их прав – наивысший приоритет для государства - Аида Балаева

Политика государства направлена, прежде всего, на сохранение семьи, воспитание ребёнка в семье и приоритетную роль родителей в воспитании детей. Об этом заявила министр культуры и информации РК Аида Балаева, комментируя закон по противодействию бытовому насилию, передаёт BaigeNews.kz.

"Государство не вмешивается в семейные дела и защищает права ребёнка только в случае угрозы его жизни и здоровью. Мать и ребенок, защита их прав – наивысший приоритет для государства и общества", - написала министр в Facebook.

Глава Минкультуры рассказала, что в законе за причинение легкого вреда здоровью человека предусмотрен арест до 50 суток или штраф до 200 МРП.

"За нанесение побоев предусматривается уголовная ответственность в виде ареста до 25 суток, либо общественные работы до 80 часов или штраф до 80 МРП. Если преступление совершено с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего лица, то преступнику грозит до 2 лет лишение свободы. За истязание несовершеннолетнего либо лица находящегося в беспомощном состоянии, нанесении тяжкого и среднего вреда здоровью, за убийство малолетнего либо педофилию законом предусмотрено самое тяжкое наказание – пожизненное заключение", - пояснила министр.

Отметим, президентом Касым-Жомартом Токаевым подписаны законы Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Государственный советник РК Ерлан Карин высказался относительно закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.