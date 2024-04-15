В РК одно из самых передовых законодательств по противодействию бытовому насилию - Карин
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Государственный советник РК Ерлан Карин высказался относительно закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, который сегодня подписал глава государства, передаёт BaigeNews.kz.
"Касым-Жомарт Токаев с самого начала своего президентства последовательно проводит линию, нацеленную на защиту прав женщин и детей. Все эти годы поэтапно выстраивалась система комплексных мер по борьбе с семейно-бытовым насилием. И нынешний закон завершает правовую регламентацию противодействия домашнему насилию.
Создание эффективного механизма борьбы с бытовым насилием стало результатом конструктивного сотрудничества власти и общества. Например, первоначальные инициативы в этом направлении были выработаны на основе предложений и рекомендаций членов Национального совета общественного доверия", - написал Карин в Telegram.
В подготовке подписанного закона активное участие принимали Уполномоченный по правам ребенка, члены Национального курултая и Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.
"Новый закон является одной из реализованных мер общенациональной кампании по борьбе с пятью пороками общества, инициированной президентом. В Атырауской речи Глава государства в числе таких проблем обозначил семейно-бытовое насилие, буллинг и агрессию.
Благодаря принятию данного закона в Казахстане теперь одно из самых передовых законодательств по противодействию бытовому насилию", - добавил он.
Госсоветник подчеркнул, что для эффективного противодействия домашнему насилию необходимо сформировать в обществе атмосферу нетерпимости к агрессии в любом виде, культивировать ценности взаимоуважения, доброжелательного отношения к другим людям.
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