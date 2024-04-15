В РК одно из самых передовых законодательств по противодействию бытовому насилию - Карин

Государственный советник РК Ерлан Карин высказался относительно закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, который сегодня подписал глава государства, передаёт BaigeNews.kz.

"Касым-Жомарт Токаев с самого начала своего президентства последовательно проводит линию, нацеленную на защиту прав женщин и детей. Все эти годы поэтапно выстраивалась система комплексных мер по борьбе с семейно-бытовым насилием. И нынешний закон завершает правовую регламентацию противодействия домашнему насилию.

Создание эффективного механизма борьбы с бытовым насилием стало результатом конструктивного сотрудничества власти и общества. Например, первоначальные инициативы в этом направлении были выработаны на основе предложений и рекомендаций членов Национального совета общественного доверия", - написал Карин в Telegram.