Государственный визит Токаева в Баку: новейший этап казахстанско-азербайджанских отношений

10-12 марта Касым-Жомарт Токаев посетил с государственным визитом Азербайджан. Визит завершился весьма плодотворно: достигнуты договорённости по широкому спектру сотрудничества. Подробнее о значимости этого визита и в целом о развитии казахстанского-азербайджанских отношений в материале BaigeNews.kz.

Дипломатическим контактам Азербайджана и Казахстана в этом году исполняется 34 года. За это время два братских государства достигли самого высокого уровня взаимодействия. В целом отношения между Казахстаном и Азербайджаном всегда отличались высоким уровнем доверия. Наши народы связывают искренние братские чувства. Отношения между главами двух государств можно назвать образцовыми. Каждая встреча Токаева и Алиева пронизана духом доверия, взаимоуважения, искренней дружбы.

Последний визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан состоялся 2 ноября 2023 года. Тогда Алиев приехал в Астану для участия в 10-м юбилейном Саммите Организации тюркских государств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил рабочий визит в Азербайджан для участия в Саммите глав государств и правительств стран-участниц СПЕКА, который состоялся в Баку 24 ноября 2023 года.

Этот государственный визит также начался со встречи двух президентов в резиденции "Загульба". Лидеры обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии.

Политолог Аман Мамбеталиев отметил положительную тенденцию по учащению контактов на высшем уровне между Казахстаном и Азербайджаном. Он подчеркнул, что в этот визит помимо чиновников с министерства иностранных дел совместно с президентом поехала целая делегация из разного рода представителей министерств и ведомств, которые заключили со своими азербайджанскими коллегами огромное количество договоренностей. Особенность этих документов – разносторонность и многогранность сотрудничества. Это говорит о колоссальнейших перспективах, которые Казахстан и Азербайджан начали реализовывать.

"Помимо этого надо понимать, что и Казахстан, и Азербайджан являются лидерами в своих регионах. Таким образом, коммуникация и взаимоотношения в разных сферах автоматически создают мосты для всего региона, как для Кавказа, так и для Центральной Азии", - сказал Мамбеталиев.

С ним согласился его коллега Адиль Каукенов. Он также считает, что отношения Казахстана и Азербайджана работают не только на повестке двусторонних отношений, но и на более высоком уровне – регионального и межконтинентального взаимодействия.

"На сегодня для Азербайджана Казахстан является важным проводником, воротами для региона Центральной Азии. Соответственно Азербайджан является важным путём для Казахстана и всей Центральной Азии на Южный Кавказ. Помимо этого сейчас Казахстан и Азербайджан реализуют большой континентальный проект Транскаспийского маршрута, который позволяет объединить не только Центральную Азию и Южный Кавказ. Но более того – через Центральную Азию, Восточную Азию, Южный Кавказ с Европой, Ближним Востоком, создавая новый сухопутный маршрут, объединяющие такие большие регионы", - сказал Каукенов.

Казахстан и Азербайджан активно работают над укреплением взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. Совместными усилиями расширяется потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута. Вчера лидеры двух стран приняли участие в церемонии прибытия контейнерного блок-поезда с нового казахско-китайского транспортно-логистического центра в Сиане на станцию Апшерон по маршруту ТМТМ.

Политолог подчеркнул важность данного коридора именно на современном этапе.

"Даже традиционные морские перевозки сейчас страдают от мировой нестабильности. На ряде традиционных маршрутов идут боевые действия. Поэтому морские суда вынуждены ещё больший крюк делать. Соответственно доставка затягивается на серьёзные сроки. Кроме того, это удорожает саму доставку. Тем самым становится очевидной большая стратегическая важность в налаживании новых сухопутных маршрутов, которые для ряда товаров становятся безальтернативными. Так как ряд товаров нуждается в скорости, стабильности, надёжности. Это как раз то, что предлагает Казахстан, как крупнейший транспортно-логистический хаб. Сотрудничество Казахстана и Азербайджана предлагает ещё одну ветку, ещё один маршрут по реализации этой потребности, взаимосвязи между большими регионами", - сказал эксперт.

Он добавил, что данный маршрут и вся инфраструктура, которая развивается на Каспии, вызывают большой интерес со стороны мировых инвесторов. В частности, германских, сингапурских, китайских и других. Потому что все видят в этом очень важный потенциал. В сердцевине всех этих проектов сейчас стоит этот высокий уровень политических, экономических, культурных взаимоотношений между Азербайджаном и Казахстаном.

Политолог Талгат Калиев считает, что ТМТМ позволит осуществить не только транзит товаров, но и транзит культуры, идей, технологий.