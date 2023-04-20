Государственный алиментный фонд предлагают создать в Казахстане

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Депутаты мажилиса настаивают на необходимости создания в Казахстане государственного алиментного фонда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Согласно данным, приведённым депутатом мажилиса Магеррамом Магеррамовым, на сегодня в производстве находится 273 136 дел по неплательщикам алиментов.

"Общая сумма по задолженности злостных неплательщиков по алиментам на детей составляет 12,8 миллиарда тенге. Злостными неплательщиками считаются те, кто более трёх месяцев не выплачивает алименты и, если сюда прибавить тех, у кого есть задолженность по выплатам алиментов один или два месяца, тогда сумма общей задолженности по алиментам вырастет в несколько раз", - сказал Магеррамов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

В связи с этим депутаты настаивают на создании государственного алиментного фонда по опыту зарубежных стран.