Государственную стипендию присудили деятелям культуры в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Присудить государственную стипендию в области культуры в 2023 году согласно приложению к настоящему распоряжению. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации", - говорится в сообщении.

Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия в области культуры в 2023 году.