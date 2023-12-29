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Государственную стипендию присудили деятелям культуры в Казахстане

Сегодня, 20:01
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baigenews.kz Сегодня, 20:01
Сегодня, 20:01
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Фото: baigenews.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Присудить государственную стипендию в области культуры в 2023 году согласно приложению к настоящему распоряжению. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации", - говорится в сообщении.

Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия в области культуры в 2023 году.

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