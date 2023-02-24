Гостью из Швеции наказали за двойное гражданство, а россиянина - за попрошайничество в РК

Двух иностранцев привлекли к ответственности в Казахстане за нарушение законодательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия “Мигрант” сотрудники линейного отдела полиции на станции Орал задержали гражданку Швеции за нарушение законодательства РК о гражданстве.

Транспортные полицейские привлекли 57-летнюю женщину к административной ответственности по части 2 статьи 496 КоАП РК - “Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства”.

По решению специализированного административного суда Уральска гражданка Швеции должна выплатить штраф на сумму 200 МРП (690 тысяч тенге).

На железнодорожном вокзале в Костанае 56-летний россиянин попрошайничал и приставал к пассажирам. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 3 статьи 449 КоАП РК - “Приставание в общественных местах, совершенное иностранцем”. Суд вынес постановление об административном аресте мужчины на трое суток.





