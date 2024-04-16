Гости попали в больницу после свадьбы в Экибастузе

Санэпидемиологи Экибастуза проводят внеплановую проверку после сообщения о массовом отравлении посетителей одного из ресторанов города, ередает BaigeNews.kz.

Информация о случившемся появилась в социальных сетях.

В публикации сообщается, что 13 апреля в одном из заведений города прошло торжество "қыз ұзату", после чего посетители стали жаловаться на признаки пищевого отравления.

"Больше 25 человек лежат в инфекционной больнице в городе Экибастуз, многие приехали из городов Караганда, Астана, Павлодар и Аксу, и многих госпитализировали", — указано в посте.

Публикацию прокомментировало Экибастузское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля.