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Гости попали в больницу после свадьбы в Экибастузе

Сегодня, 03:11
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pexels.com / иллюстративное Сегодня, 03:11
Сегодня, 03:11
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Фото: pexels.com / иллюстративное

Санэпидемиологи Экибастуза проводят внеплановую проверку после сообщения о массовом отравлении посетителей одного из ресторанов города, ередает BaigeNews.kz.

Информация о случившемся появилась в социальных сетях.

В публикации сообщается, что 13 апреля в одном из заведений города прошло торжество "қыз ұзату", после чего посетители стали жаловаться на признаки пищевого отравления.

"Больше 25 человек лежат в инфекционной больнице в городе Экибастуз, многие приехали из городов Караганда, Астана, Павлодар и Аксу, и многих госпитализировали",  указано в посте.

Публикацию прокомментировало Экибастузское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля.

"По случаю пищевого отравления управлением проводится внеплановая проверка в соответствии с Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан в отношении ресторана",  говорится в сообщении.

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