Госслужащий получил выговор за инцидент в цветочном магазине Шымкента

Строгий выговор получил заместитель руководителя управления госдохода по Енбекшинскому району Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Действия Данияра Елконды, вызвавшие резонанс и критику в обществе, являются неэтичными и недопустимыми, заявили в департаменте по делам госслужбы города.

"Напоминаем, что согласно этическому кодексу госслужащие в обращении с гражданами должны проявлять корректность, не допускать фактов грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного поведения, своими действиями и поведением не давать повода для критики с их стороны", — говорится в сообщении.

Данияр Елконды сопровождал бывшего полицейского, который 8 мая в цветочном магазине Шымкента оскорбил фрлориста и отнял у него букет цветов. По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 части 2 пункту 1 "Грабёж с применением насилия".