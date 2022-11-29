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rbk.ru Сегодня, 13:57
382
Сегодня, 13:57
382
Фото: rbk.ru

Госсекретарь США высказался о территориальной целостности Казахстана

Соединенные Штаты привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Казахстана, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт BaigeNews.kz. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Обсудили с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди ряд важных вопросов, включая нашу неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Казахстана. Также обсудили наш предстоящий диалог о расширенном статическом партнерстве", - сообщил Блинкен. 

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#отношения Казахстана и США #госсекретарь США #Энтони Блинкен
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:57
382
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