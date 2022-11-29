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382Фото: rbk.ru
Госсекретарь США высказался о территориальной целостности Казахстана
Соединенные Штаты привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Казахстана, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт BaigeNews.kz. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Обсудили с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди ряд важных вопросов, включая нашу неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Казахстана. Также обсудили наш предстоящий диалог о расширенном статическом партнерстве", - сообщил Блинкен.
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