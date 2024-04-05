Госпитализированы восемь членов экипажа рейса Дели-Алматы
Сегодня, 19:29
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Сегодня, 19:29Сегодня, 19:29
158Фото: Минздрав
В авиакомпании Air Astana прокомментировали ситуацию в рейсом КС 908, прибывшим из Дели в Алматы с пассажиркой, у которой выявили холеру, передаёт BaigeNews.kz.
"Экипаж рейса действовал согласно процедуре. Бортпроводники связались с Медлинк и дали больной пассажирке лекарство.
Самолет поставили на 65-ю, самую дальнюю стоянку. На борту проведена дезинфекция и воздушное судно поставили сегодня на вечерний рейс, спустя сутки", - сказано в сообщении пресс-службы авиакомпании.
Медики и сотрудники санитарно-карантинного пункта госпитализировали больного пассажира, близко контактных пассажиров и восемь членов экипажа.
Все действия приняты по алгоритму санитарно-карантинного пункта.
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