Госпитализированы восемь членов экипажа рейса Дели-Алматы

В авиакомпании Air Astana прокомментировали ситуацию в рейсом КС 908, прибывшим из Дели в Алматы с пассажиркой, у которой выявили холеру, передаёт BaigeNews.kz.

"Экипаж рейса действовал согласно процедуре. Бортпроводники связались с Медлинк и дали больной пассажирке лекарство.

Самолет поставили на 65-ю, самую дальнюю стоянку. На борту проведена дезинфекция и воздушное судно поставили сегодня на вечерний рейс, спустя сутки", - сказано в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Медики и сотрудники санитарно-карантинного пункта госпитализировали больного пассажира, близко контактных пассажиров и восемь членов экипажа.

Все действия приняты по алгоритму санитарно-карантинного пункта.