Госаудиторы укрывали хищения в сфере образования

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Антикоррупционной службой продолжаются расследования крупных хищений в сфере образования.

Преступления совершались при укрывательстве государственных аудиторов, что подтверждается материалами уголовных дел, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Антикор.

В области Жетісу бюджетные деньги похищались путем перечисления на счета "мертвых душ" и завышения заработной платы работников школ с последующим их обналичиванием и присвоением.

В ходе следствия изобличен в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге государственный аудитор Ревизионной комиссии Алматинской области. Взятку он получил за положительное заключение аудиторской проверки в одной из школ Талдыкоргана. В настоящее время ревизор предан суду.

Аналогичный факт установлен в Алматинской области, где руководитель отдела областной ревизионной комиссии получил от бухгалтера отдела образования Карасайского района взятку в сумме 1 миллион тенге за положительные результаты аудиторской проверки. По данному факту Антикоррупционной службой Алматинской области проводится досудебное расследование.

Кроме этого, в Туркестанской области изобличен во взяточничестве государственный ревизор - главный инспектор областной Ревизионной комиссии. Она подозревается в получении взятки в размере 26 миллионов тенге за положительное заключение аудиторской проверки в одной из школ Сарыагашского района. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии со статьей 77 Конституции и статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее Антикор вскрыл крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей.