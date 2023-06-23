Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор

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В сфере образования Антикоррупционная служба вскрыла преступные схемы хищения средств, передает BaigeNews.kz. Сотрудники ведомства выяснили, каким образом чиновники от образования воруют деньги из бюджета.

1. Работнику начисляется зарплата намного больше, чем положено по его должности;

2. Зарплату переводят лицам, которые вообще не работают в школе;

3. Начисляют зарплату на карт-счета сотрудника, а в платежках указывают фамилию другого лица;

4. Дублируют переводы денежных средств на одно и то же лицо несколько раз;

5. Перечисляли деньги "мертвым душам" - родственникам и близким.

Все указанные выше способы хищения реализуются с помощью одной схемы. Сначала бухгалтер выгружает платежные документы с ведомственных систем бухучета. Далее вручную вносятся нужные корректировки. После документы с искаженными сведениями направляются на оплату, отметили в Антикоре.

Такие манипуляции стали возможными из-за отсутствия интеграции между названными школьными системами бухучета, Национальной образовательной базой данных и базой Казначейство-клиент.

"За последние три года государством на развитие сферы образования направлено 12,1 триллиона тенге, что составляет 28% всех расходов государственного бюджета на 2021-2023 годы. Принят Закон "О статусе педагога", что позволило повысить заработные платы учителей в два раза, а при наличии ученой степени и внеурочных занятий – в три раза. Несмотря на принимаемые меры социальной поддержки сфера образования остается одной из наиболее коррумпированных. С 2020 года по уголовным делам в данной сфере осуждено 143 лица. Ущерб государству составил порядка 11 млрд тенге, из которых возмещено 5,2 миллиарда тенге", - сообщили борцы с коррупцией.

Только в области Жетысу работники городского отдела образования за 2,5 года похитили 4,4 миллиарда тенге. В преступную группу входили руководитель и два бухгалтера образования, а также 13 бухгалтеров школ.

По данным Антикора, аналогичные преступные схемы выявлены по всей стране. Самые крупные хищения в городах Алматы, Шымкент, Кызылординской, Актюбинской и Алматинской областях.