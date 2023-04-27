Gosagro.kz: фермерам выплатили субсидий на 75,4 млрд тенге

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Больше 20 тысяч заявок на субсидирование подано фермерами по всей стране на портале gosagro.kz, передаёт BaigeNews.kz. Одобрены и находятся в "Листе ожидания" на выплату заявки на общую сумму 24,5 миллиарда тенге.

Вместе с тем акиматами областей имелась задолженность перед фермерами за 2022 год, по заявкам поставленным в резерв. На сегодняшний день по направлениям инвестиционного субсидирования и переработке продукции Управления сельского хозяйства выплатили 20,4 миллиарда тенге долгов.

"По субсидированию процентной ставки в системе зарегистрировано более 355 финансовых институтов (АКК, КАФ, БВУ, кредитные товарищества), ими уже подано 2 160 заявок в УСХ из которых оплачено 11,9 миллиарда тенге, одобрено и ожидают оплаты заявки на 18,6 миллиарда тенге. Таким образом, через новую систему gosagro.kz обработано, одобрено и частично оплачено заявок на сумму 75,4 миллиарда тенге", - говорится в сообщении.

Отметим, что накануне МСХ исключило требования по регистрации электронной агрохимической картограммы, а также отсрочило до конца года использование данных по оцифровке полей, что значительно ускорит процесс предоставления субсидий на минеральные удобрения. Однако до 31 декабря 2023 года фермерам необходимо в обязательном порядке откорректировать данные полей в соответствии с правоустанавливающими документами. Соответствующий график будет утвержден МСХ совместно с АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".

Добавим, некоторые регионы до сих пор не утвердили постановления о перечнях и нормах субсидирования удобрений, в их числе Алматинская, Атырауская, Мангистауская, Абайская, Западно-Казахстанская и Улытауская области. По программе субсидирования пестицидов и вовсе только в двух регионах начали принимать заявки - это Костанайская и Павлодарская области. В Карагандинской области прием заявок стартует 4 мая.

Со своей стороны министерство неоднократно рекомендовало местным исполнительным органам ускорить утверждение соответствующих постановлений для своевременного открытия финансирования по данным программам.