Горящий камыш не могут потушить в Алматинской области

В МЧС проинформировали о ходе тушения камыша в Балхашском районе Алматинской области. С огнём не могут справиться уже несколько суток, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве заверили, что угрозы населённым пунктам нет.

"Вертолётом АО "Казавиаспас" произведено 65 сбросов воды общим объёмом 195 тонн на очаги пожара. С использованием авиационной техники и заброской работников лесного хозяйства и огнеборцев в труднодоступные места ликвидированы отдельные очаги и спасено близлежащее крестьянское хозяйство. Тушение очагов пожара осложняется торфяными, труднодоступными, отдельно стоящими болотистыми местами и наличием постоянно меняющегося сильного ветра", - утончили в МЧС.

На месте пожара находится начальник ДЧС Алматинской области Аскар Тойчубеков.

В тушении огня задействованы силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов, местные жители, также используются беспилотные летательные аппараты.