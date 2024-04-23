Горящий камыш не могут потушить в Алматинской области
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В МЧС проинформировали о ходе тушения камыша в Балхашском районе Алматинской области. С огнём не могут справиться уже несколько суток, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве заверили, что угрозы населённым пунктам нет.
"Вертолётом АО "Казавиаспас" произведено 65 сбросов воды общим объёмом 195 тонн на очаги пожара. С использованием авиационной техники и заброской работников лесного хозяйства и огнеборцев в труднодоступные места ликвидированы отдельные очаги и спасено близлежащее крестьянское хозяйство. Тушение очагов пожара осложняется торфяными, труднодоступными, отдельно стоящими болотистыми местами и наличием постоянно меняющегося сильного ветра", - утончили в МЧС.
На месте пожара находится начальник ДЧС Алматинской области Аскар Тойчубеков.
В тушении огня задействованы силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов, местные жители, также используются беспилотные летательные аппараты.
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