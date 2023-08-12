Горячую линию по профилактике буллинга запустили в Павлодаре

В Павлодаре заработала "горячая линия" по профилактике буллинга. Сюда же можно сообщать и о фактах жестокого обращения с детьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Специальную "горячую линию" запустили в управлении образования Павлодарской области.

Сообщения о фактах нарушения прав несовершеннолетних ждут в WhatsApp по номеру 87010707546.

"Если вы располагаете сведениями о фактах агрессии, травли среди несовершеннолетних или стали "жертвой" буллинга, можете обратиться по номеру 8 (7182)301497. Звонки на телефоны "Горячей линии" принимаются в рабочие дни с 09:00 до 18:30. А также можете обратиться напрямую к руководителю ГУ "Отдел образования города Павлодара" по телефону: 8 (775) 3279685", – говорится в сообщении.

По информации руководителя отдела образования Павлодара Куаныша Кыдралина, все вопросы будут отрабатывать психологи, специалисты, администрации школ.

Напомним, в Павлодаре огромный общественный резонанс вызвал случай с избиением 14-летнего Никиты. Группа школьников не только избивала парня, но и всячески унижала его. Позже в соцсетях стали писать о том, что эта же компания причастна к буллингу другой девочки из этого класса, из-за чего ребёнок едва не совершил сицид.

Отреагировав на этот инцидент, депутат городского маслихата Гульжайна Даримова предложила ставить чипы, опасным для общества детям.