  • 8 Августа, 15:48
  • BAIGENEWS
Военное сотрудничество обсудили генсек ОДКБ Тасмагамбетов и замминистра обороны РФ
"Дети в регионах не имеют доступа к качественному образованию" - Алихан Смаилов
Размер средней заработной платы определили в Казахстане
Почти 195 тысяч казахстанцев работают за рубежом
В Алматы запускают бесплатные курсы казахского языка
Фонд "Қазақстан халқына" выделил 850 образовательных грантов
Премьер-министр поручил подготовить план к приходу "большой воды"
Смаилов поручил тщательно провести следствие по делу об отравлении детей в Караганде
Первый замакима Западно-Казахстанской области уличён в коррупции
35 детей эвакуировали из-за пожара в ресторане в Актобе
Взрыв произошёл в турецком порту Дериндже. Ранено более 10 человек
Палату роддома затопило дождём после ремонта в Жезказгане
Президент Казахстана поручил обеспечить контроль над соблюдением прав многодетных матерей
Назначен новый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана
Пациентка выпала с балкона больницы в Кызылорде

Мальчика избили в Павлодаре: депутат предложила ставить чипы детям из неблагополучных семей

Сегодня, 14:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
соцсети Сегодня, 14:58
Сегодня, 14:58
114
Фото: соцсети

Депутат маслихата из Павлодара Гульжайна Даримова предлагает ставить чипы детям из неблагополучных семей, передаёт BaigeNews.kz.

"Нужно детей этих проверять дома по вечерам или чип прикрепить, чтобы знать где они находятся. Я бы чип зашила на них", - заявила женщина в социальных сетях.

Депутат рассуждает, что опасные, по ее мнению, дети должны сидеть дома, читать книги, смотреть фильмы.

"Вот освободятся люди, работают, им не дают, вечером должны дома сидеть, а здесь дети ненормальные, я считаю, их не проверяют, а почему, я не пойму", – удивляется Даримова.

Она сравнила подростков с освобожденными после колоний. 

"Их ведь постоянно проверяют, ходят участковые, проверяют дома ли они вечером. Я считаю, что этих детей тоже надо ставить на учёт и поверять, дома ли они вечером. Если нет, прям сразу их отправлять в спецприемник, интернат или как там", – считает Даримова. 

Напомним, история об избиении мальчика в Павлодаре вызвала широкий резонанс, распространившись в социальных сетях. Группа школьников не только избивала парня, но и всячески унижала его.

Самое читаемое

Наверх