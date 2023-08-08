Мальчика избили в Павлодаре: депутат предложила ставить чипы детям из неблагополучных семей
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Депутат маслихата из Павлодара Гульжайна Даримова предлагает ставить чипы детям из неблагополучных семей, передаёт BaigeNews.kz.
"Нужно детей этих проверять дома по вечерам или чип прикрепить, чтобы знать где они находятся. Я бы чип зашила на них", - заявила женщина в социальных сетях.
Депутат рассуждает, что опасные, по ее мнению, дети должны сидеть дома, читать книги, смотреть фильмы.
"Вот освободятся люди, работают, им не дают, вечером должны дома сидеть, а здесь дети ненормальные, я считаю, их не проверяют, а почему, я не пойму", – удивляется Даримова.
Она сравнила подростков с освобожденными после колоний.
"Их ведь постоянно проверяют, ходят участковые, проверяют дома ли они вечером. Я считаю, что этих детей тоже надо ставить на учёт и поверять, дома ли они вечером. Если нет, прям сразу их отправлять в спецприемник, интернат или как там", – считает Даримова.
Напомним, история об избиении мальчика в Павлодаре вызвала широкий резонанс, распространившись в социальных сетях. Группа школьников не только избивала парня, но и всячески унижала его.
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