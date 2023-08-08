Мальчика избили в Павлодаре: депутат предложила ставить чипы детям из неблагополучных семей

Депутат маслихата из Павлодара Гульжайна Даримова предлагает ставить чипы детям из неблагополучных семей, передаёт BaigeNews.kz.

"Нужно детей этих проверять дома по вечерам или чип прикрепить, чтобы знать где они находятся. Я бы чип зашила на них", - заявила женщина в социальных сетях.

Депутат рассуждает, что опасные, по ее мнению, дети должны сидеть дома, читать книги, смотреть фильмы.

"Вот освободятся люди, работают, им не дают, вечером должны дома сидеть, а здесь дети ненормальные, я считаю, их не проверяют, а почему, я не пойму", – удивляется Даримова.

Она сравнила подростков с освобожденными после колоний.

"Их ведь постоянно проверяют, ходят участковые, проверяют дома ли они вечером. Я считаю, что этих детей тоже надо ставить на учёт и поверять, дома ли они вечером. Если нет, прям сразу их отправлять в спецприемник, интернат или как там", – считает Даримова.

Напомним, история об избиении мальчика в Павлодаре вызвала широкий резонанс, распространившись в социальных сетях. Группа школьников не только избивала парня, но и всячески унижала его.