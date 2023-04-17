Горячую линию открыли после взрыва в жилом доме Жанаозена

Фото: pestreci.tatarstan.ru

В Мангистауской области начала работу горячая линия для родственников и пострадавших во время взрыва в жилом доме в Жанаозене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прес-службу МЧС.

"В ДЧС Мангистауской области развёрнут оперативный штаб, открыт телефон горячей линии 8/7292/31-90-99", — говорится в сообщении.

Напомним, ЧП произошло несколько часов назад во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме. Взорвался газовый баллон без горения. В итоге обрушился подъезд дома на площади 150 квадратных метров, общая площадь дома составляет 600 квадратных метров.