"Горячую линию" для попавших в снежный плен открыли в Костанайской области

Департамент по ЧС Костанайской области сообщил, куда звонить, если вы оказались в снежном плену на трассе, передаёт BaigeNews.kz.

"Звоните на горячую линию 8(7142)502529 либо короткий номер 112 службы спасения. Призываем воздержаться от поездок до стабилизации погодных условий", — отмечается в сообщении пресс-службы ДЧС.

Из-за ухудшения погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) в Костанайской области закрыто семь участков автодорог республиканского значения:

автодорога А-16 "Жезказган — Петропавловск" км 252-335 (от гр. Улытауской области до г. Аркалык);

автодорога А-16 "Жезказган — Петропавловск" км 339-377 (от г. Аркалык до гр.Акмолинской области);

автодорога А-22 "Карабутак — Комсомольское — Денисовка — Рудный-Костанай" км 234-386 (от гр. Актюбинской области до п. Денисовка);

автодорога А-23 "Денисовка-Житикара-Мюктиколь-Гр.РФ" км 53-137 (от г. Житикара до гр. РФ);

автодорога Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка" км 0-96 (от п.Денисовка до п.Комаровка);

автодорога М-36 "Гр.РФ (на Екатеринбург) — Алматы" км 686-729 (от п. Сарыколь до гр.Северо-Казахстанской области);

автодорога Р-36 "Костанай — Аулиеколь — Сурган" км 218-232 (от с. Октябрьское до гр. Акмолинской области);

Для грузового и общественного транспорта введены ограничения на двух дорогах республиканского значения:

автодорога М-36 "Гр.РФ (на Екатеринбург) — Алматы" км 555-686 (от г.Тобыл до п.Сарыколь);

автодорога Р-36 "Костанай — Аулиеколь — Сурган" км 108-218 (от п. Аулиеколь до с. Октябрьское);

Кроме того, закрытыми остаются 12 участков дорог областного значения для всех видов автотранспорта:

Аулиеколь-Жалдама 0-257 км;

Карасу-Б. Чураковка 0-114 км;

Аркалык-Торгай 0-288 км;

Караменды-Раздольное-Аралколь 0-168 км;

Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка 0-106 км;

Аулиеколь-Диевка-Косагал-Раздольное 0-130 км;

Койбагор-Карасу-Севастопольское 0-124 км;

Узунколь — Сарыколь 0-79 км;

Сарыколь Б. Дубравы 0-56 км;

Житикара-Камысты-Ливановка 8-48 км, 56-73 км;

Адаевка-Уркаш-Аралколь 0-110 км ;

Костанай — Введенка 8-97 км.