Горячий чай и уборка снега: как помогают волонтёры в подтопленных сёлах

Председатель Комитета по делам гражданского общества МКИ РК Гульбара Султанова рассказала о вкладе волонтёров в ликвидацию последствий паводков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Более пяти тысяч волонтёров Атырауской области мобилизованы для укрепления береговых линий с использованием мешков и осуществления эвакуации жителей из затопленных районов. В Западно-Казахстанской области волонтерами совместно с сотрудниками ДЧС эвакуировано более 500 жителей затопленных поселков", — сообщила глава Комитета.

Вместе с тем, 260 волонтёров Павлодарской области выехали в районы, подвергшиеся воздействию паводков. Волонтёры организовывают работу по очистке от снега подворий одиноко проживающих граждан, водоотводу, а также участвуют в противопаводковых мероприятиях, предоставляя горячий чай и перекус спасателям и добровольцам, работающим на подтопленных участках.

В городе Аркалык Костанайской области пять объектов общественного питания ежедневно обеспечивают горячим питания свыше 300 человек.

15 молодых волонтёров из Туркестанской области оказывают помощь пострадавшему населению Актюбинской области и участвуют в аварийно-восстановительных работах.

Гульбара Султанова отметила, что жители всех регионов, предприниматели, благотворители активно участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи пострадавшим регионам.

"Всего по республике на сегодняшний день собрано более 378 тысяч тонн гуманитарной помощи. Из них более 280 тонн было доставлено в пострадавшие регионы. Остальная часть гуманитарной помощи будет направлена в ближайшее время", - сказала она.

К примеру, в центре "Анаға тағзым" и в здании акимата района "Алматы" Актобе круглосуточно ведется работа по сбору гуманитарной помощи. Волонтеры помогают в развозке вещей и продуктов из пунктов сбора в эвакопункты круглосуточно.

В Астане волонтерами были собраны и отправлены 7 больших газелей помощи в Западно-Казахстанскую область и 9 газелей в Костанайскую область. Планируется отправка дополнительных грузов гуманитарной помощи в Западно-Казахстанскую и Актюбинскую области.

Волонтерами Алматы при содействии авиакомпаний Air Astana организована бесплатная доставка гуманитарной помощи в пострадавшие регионы.

В Кызылорде открылись девять пунктов сбора гуманитарной помощи. Волонтерами направленно 112 тонн гуманитарной помощи в Актюбинскую область.

Представителями региональных этнокультурных объединений направлено 23 грузовые машины гуманитарной помощи, а также 14 машин спецтехники.