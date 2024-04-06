Городище Сарайшык в целости и сохранности — Минкультуры и информации

В Министерстве культуры и информации прокомментировали ситуацию касательно памятника Сарайшык, расположенного на территории Атырауской области, где сейчас бушуют паводки, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день республиканский памятник Сарайшык в целости и сохранности. В данный момент проблем с подъёмом уровня воды в реке Урал, на берегу которого расположено городище, нет", — отметили в Минкультуры и информации.

Напомним, древний город Сарайшык в XIII-XV веках был одним из ключевых населенных пунктов, расположенных вдоль Великого шелкового пути и имеет сакральное значение для казахской истории.

В разные времена там располагались ставки семи правителей, а при Касым хане город стал столицей Казахского ханства. Именно тогда были определены границы казахской государственности. Археологи стали проявлять интерес к Сарайшыку ещё в 40-е годы прошлого века, но комплексное исследование исторической местности началось только в последние десятилетия. До этого в Сарайшыке обнаружили более тысячи артефактов и ханский пантеон, где и захоронен Касым хан. На его месте сейчас находится уникальный музей-заповедник "Хан Ордалы Сарайшык".