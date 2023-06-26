Раскопки древнего городища Сарайшык возобновили в Атырау

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В Атырау возобновились раскопки на месте древнего городища Сарайшык. В XIII-XV веках город был одним из ключевых населенных пунктов, расположенных вдоль Великого шелкового пути и имеет сакральное значение для казахской истории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Там, по предложению главы государства, проведут следующий курултай.

Раскопки ведутся на верхних слоях древнего города, которые относятся к временам правления Казахского и Ногайского ханств. Археологи работают вручную, под каждым сантиметром ценные вещи. Среди найденных артефактов есть предметы быта, монеты и целые сооружения.

"Город сейчас занимает две трети от прежнего, город-то большой, километр туда, километр сюда, так что впереди у нас большие перспективы, и самое главное, что раскопки нам позволяют действовать осмысленно. По их результатам мы уже знаем, где улица, где стоят кварталы ремесленников, где жилые, где караван, сараи стояли, где были мастерские", - рассказывает археолог Вячеслав Плах.

В разные времена там располагались ставки семи правителей, а при Касым хане город стал столицей Казахского ханства. Именно тогда были определены границы казахской государственности. Археологи стали проявлять интерес к Сарайшыку ещё в 40-е годы прошлого века, но комплексное исследование исторической местности началось только в последние десятилетия. До этого в Сарайшыке обнаружили более тысячи артефактов и ханский пантеон, где и захоронен Касым хан. На его месте сейчас находится уникальный музей-заповедник "Хан Ордалы Сарайшык".

"Следующая задача – установить памятник Касым хану. Его вклад в становление казахской государственности неоценим. Сарайшык имеет для нас огромное историческое, идеологическое значение. Наши потомки должны знать свою историю", - считает руководитель государственного культурно-исторического музея-заповедника Абильсеит Мухтар.

Специалисты разработали 5-летний план по исследованию и восстановлению исторического памятника. На территории древнего городища планируют открыть музей под открытым небом. А сооружения, обнаруженные при раскопках, отреставрируют.