Город Курчатов станет частью Абайской области

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Город Курчатов, находящийся в Павлодарской области, перейдёт в юрисдикцию Абайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz. Соответствующее предложение на рассмотрение регионального маслихата внёс глава управления земельных отношений Мурат Хамитов.

Он напомнил, что Абайская область образована из восьми районов Восточно-Казахстанской области и Семея. В её состав включен и Курчатов, который находился в черте Павлодарской области, но фактически подчинялся ВКО.

"Общая площадь города составляет 11 гектаров. Налоги из Курчатова в областной бюджет не поступают, они остаются в бюджете города. Это решение позволит привести в соответствие границы Павлодарской и Абайской областей", — сказал Хамитов.

Депутаты единогласно поддержали предложение.