Горели торговые павильоны: мощный пожар потушили в Алматинской области
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Ночной пожар уничтожил несколько торговых домов, павильонов и билбордов в городе Есик Алматинской области. Видео с места происшествия появились в социальных сетях передаёт BaigeNews.kz.
По информации ДЧС области, сообщение о ЧП поступило в 3:35 ночи. Пожарные прибыли на место уже через пять минут.
"В городе Есик Енбекшиказахского района, на пересечении улиц Фрунзе и Алматинская, произошло загорание навеса, билбордов, торговых павильонов по продаже штор и ковров, мебельного и продуктового магазина "Со склада" с переходом на кровлю торгового дома "Пассаж" и переходом на торговый дом "Шамшат". На место пожара незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области. На момент прибытия первых пожарных подразделений в 3:40 часов торговые павильоны, магазины и кровля ТД "Пассаж" были охвачены огнём. Дополнительно на место вызова были направлены силы и средства близлежащих подразделений. Причиной распространения пожара на большую площадь явилось позднее сообщение о пожаре. Принятыми мерами в 6:20 пожар был локализован и в 7:40 часов ликвидирован. Общая площадь пожара составила 1958 квадратных метров", — сообщили в ДЧС.
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Отмечается также, что пожарным удалось не допустить распространение огня на близстоящий торговый дом "Халифа", склад одежды и мебельный магазин. Жертв и пострадавших нет.
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Для выяснения причины пожара на место были направлены начальник отдела дознания и испытательной пожарной лабаз ДЧС Алматинской области.
В ликвидации пожара были задействованы 34 сотрудника и 11 единиц техники ДЧС Алматинской области, 6 сотрудников 3 единицы техники дорожной патрульной службы, 6 работников и 2 единицы техники бригады скорой медицинской помощи.
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