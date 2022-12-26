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pxhere.com Сегодня, 01:42
326
Сегодня, 01:42
326
Фото: pxhere.com

Google запустила сайт по отслеживанию Санта-Клауса

Компания Google в преддверии Рождества запустила специальный сайт по отслеживанию перемещения Санта-Клауса, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на gazeta.ru.

"Радар Санта-Клауса" впервые заработал в 2004 году, и каждый год Google продолжает традицию. Сервис позволяет не только видеть историю перемещения Санта-Клауса в режиме реального времени, но и узнать, сколько подарков "раздал" мифический персонаж.

Кроме того, на сайте имеются фотокарточки мест, которые Санта уже посетил, и его текущее расстояние от местоположения пользователя. Также пользователи могут запустить на сайте мини-игры, посвященные Рождеству и Санта-Клаусу.

Последняя ожидаемая точка в маршруте Санта-Клауса — Северный полюс.

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#Новый год #Google
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:42
326
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