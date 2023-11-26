Google с 1 декабря отключит неактивные аккаунты

С 1 декабря Google начнёт удалять неактивные аккаунты нескольких своих сервисов Google Workspace: почта Gmail, сервис для создания документов Docs, хранилище Drive, сервис аудиозвонков и видеоконференций Meet, планировщик Calendar, а также фотохостинга Google Photos, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Об этом компания предупредила в своем блоге в мае этого года. Неактивными считаются те аккаунты, которые не используются в течение двух лет, то есть в которых не совершались никакие действия и не выполнялся вход. В августе Google также рассылала информацию о будущих отключениях своим пользователям.

Новая политика компании касается только личных аккаунтов и не будет распространяться на учетные записи бизнеса и образовательных учреждений. Ещё в мае компания обещала вводить новую политику по отношению к неактивным аккаунтам постепенно: уведомлять пользователей о возможном удалении учётной записи по резервной и основной электронной почте; в первую очередь удалять те аккаунты, которые были созданы, но никогда не использовались.