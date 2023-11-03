Голый мужчина напугал посетителей столичного ТРЦ
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Мужчина без одежды бегал по зданию MEGA Silk Way в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Его поведение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео появилось в социальных сетях. В департаменте полиции рассказали, что мужчину передали в руки медицинских работников.
"На канал 102 поступило сообщение о том, что в торгово-развлекательном центре ходит обнажённый мужчина. Он был остановлен сотрудниками службы безопасности. Патрульными полицейскими установлена его личность. 28-летний мужчина передан медицинским работникам", — сообщили редакции в пресс-службе ДП Астаны.
Ранее в Павлодаре полицейские задержали мужчину, который, будучи голым, ходил по одной из улиц города. Причины своего поступка он так и не объяснил.
В Талдыкоргане пьяный мужчина голым бегал по улицам. Его задержали и поместили в медвытрезвитель. В обоих случах нарушителей общественного порядка оштрафовали за хулиганство.
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