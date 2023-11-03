  • 3 Ноября, 05:39
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Голый мужчина напугал посетителей столичного ТРЦ

Сегодня, 01:13
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 01:13
Сегодня, 01:13
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Мужчина без одежды бегал по зданию MEGA Silk Way в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Его поведение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео появилось в социальных сетях. В департаменте полиции рассказали, что мужчину передали в руки медицинских работников.

"На канал 102 поступило сообщение о том, что в торгово-развлекательном центре ходит обнажённый мужчина. Он был остановлен сотрудниками службы безопасности. Патрульными полицейскими установлена его личность. 28-летний мужчина передан медицинским работникам", — сообщили редакции в пресс-службе ДП Астаны.

Ранее в Павлодаре полицейские задержали мужчину, который, будучи голым, ходил по одной из улиц города. Причины своего поступка он так и не объяснил.

В Талдыкоргане пьяный мужчина голым бегал по улицам. Его задержали и поместили в медвытрезвитель. В обоих случах нарушителей общественного порядка оштрафовали за хулиганство.

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