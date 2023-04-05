Голый мужчина разгуливал по Павлодару

Голый мужчина гулял по улице Лермонтова в Павлодаре. Нарушителя правопорядка задержали, но полицейским он пока не рассказал о причинах своего поступка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл в 17:30.

"Задержан 31-летний горожанин, который шёл по улице в голом виде, без одежды. Для дальнейших разбирательств мужчина доставлен в отдел полиции. Причины своего поступка он не объясняет", - сообщили в полиции.

В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК - "Мелкое хулиганство". Материал будет направлен в суд для принятия мер административного воздействия.