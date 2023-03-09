Голый мужчина бегал по Талдыкоргану

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Обнаженного мужчину задержали полицейские и поместили в вытрезвитель, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с мужчиной, бегающим по городским улицам появилось в соцсетях. На кадрах мужчина не находит себе места и бегает возле жилого дома. Не смущают эксгибициониста и прохожие, но привлечь внимание полиции мужчине всё же удалось.

"Полицейские Талдыкоргана установили личность мужчины, снятого на видео разгуливающим голым по городу. Им оказался 39-летний местный житель, который при задержании находился в алкогольном опьянении и был помещен в медвытрезвитель. Правонарушитель привлекается к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство", - прокомментировали в ДП области Жетысу.

В полиции также отметили, что будет проверено психическое состояние задержанного мужчины для выяснения его возможной угрозы окружающим.