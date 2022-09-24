Головкину предсказали потерю титула чемпиона мира

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Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс полагает, что чемпион мира WBA Super в среднем весе Геннадий Головкин не станет проводить обязательную защиту в бою с обязательным претендентом и обладателем "обычного" пояса WBA Эрисланди Ларой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила постановление о назначении своему "суперчемпиону" мира в среднем весе Геннадию Головкину боя с обязательным претендентом, владельцем "обычного" пояса в этой же категории кубинцем Эрисланди Ларой.

Сторонам даны 30 дней на переговоры — с 23 сентября до 23 октября 2022 года. Поединок Головкин — Лара должен будет выявить единственного чемпиона мира WBA в среднем дивизионе.

В случае, если в назначенный срок Головкин и Лара не смогут договориться о поединке, будут назначены промоутерские торги с разделением призового фонда в соотношении 75 процентов к 25 процентам в пользу GGG.

"Крайне маловероятно, что 40-летний Головкин на данном этапе своей карьеры согласится драться с Ларой, поскольку в своем прошлом бою GGG потерпел поражение от "Канело" Альвареса. Следующим шагом Головкина почти наверняка будет отказ от титула чемпиона мира по версии WBA в средней весовой категории, расценивая его как горячую картошку, от которой он должен избавиться. Несмотря на то, что 39-летний Лара уже не тот боец, которым он был когда-то, он все еще сражается на более высоком уровне, чем Головкин, и для Геннадия это был бы такой же трудный бой, как и поединок с Канело", — пишется в публикации.

Напомним, поединок GGG — "Канело" III прошёл 18 сентября и завершился победой мексиканца единогласным судейским решением.