Головкин поздравил казахстанских боксёров с победой на XXII чемпионате мира

Фото: instagram.com/gggboxing

Геннадий Головкин поздравил сборную Казахстана по боксу с победой на мировом чемпионате, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю сборную Казахстана с отличным результатом на чемпионате мира по боксу в Ташкенте!" - написал Головкин в Instagram.

Напомним, казахстанцы вышли в пять финалов и одержали победы в четырёх из них.

Чемпионами мира стали Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг), серебряным призёром - Дулат Бекбауов (67 кг).

Ровно столько же чемпионов у Казахстана было на домашнем ЧМ-2013 в Алматы. То первенство остаётся самым результативным в истории страны - было завоёвано восемь медалей (4+2+2).