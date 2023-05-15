Встреча чемпионов мира по боксу в Астане: как это было

В Астане торжественно встретили членов сборной Казахстана по боксу, ставших победителями и призёрами XXII чемпионата мира, прошедшего в Ташкенте.

Казахстанцы вышли в пять финалов и одержали победы в четырёх из них.

Чемпионами мира стали Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг), серебряным призёром - Дулат Бекбауов (67 кг).

Ровно столько же чемпионов у Казахстана было на домашнем ЧМ-2013 в Алматы. То первенство остаётся самым результативным в истории страны - было завоёвано восемь медалей (4+2+2).

"Соревнования прошли на высоком уровне. Благодарю Аллаха, стал чемпионом", - поделился Асланбек Шымбергенов.