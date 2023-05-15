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Встреча чемпионов мира по боксу в Астане: как это было Сегодня, 21:31
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Сегодня, 21:31
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Встреча чемпионов мира по боксу в Астане: как это было

В Астане торжественно встретили членов сборной Казахстана по боксу, ставших победителями и призёрами XXII чемпионата мира, прошедшего в Ташкенте.

Казахстанцы вышли в пять финалов и одержали победы в четырёх из них.

Чемпионами мира стали Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг), серебряным призёром - Дулат Бекбауов (67 кг). 

Ровно столько же чемпионов у Казахстана было на домашнем ЧМ-2013 в Алматы. То первенство остаётся самым результативным в истории страны - было завоёвано восемь медалей (4+2+2). 

"Соревнования прошли на высоком уровне. Благодарю Аллаха, стал чемпионом", - поделился Асланбек Шымбергенов.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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Журналист
Сегодня, 21:31
475
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