Головкин обратился к казахстанцам

Геннадий Головкин, избранный главой Национального олимпийского комитета, обратился к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

"Дорогие друзья, хотел поблагодарить всех за поздравления, которые весь день получаю от всех, кто неравнодушен к спорту. Рад буду представлять нашу страну в международном олимпийском сообществе. Задачи стоят серьёзные, но верю, что смогу быть полезен нашему спорту. Самое главное - есть видение, есть желание и ваша поддержка. Рахмет!" - написал боксёр на своей странице в Instagram.