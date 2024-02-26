Головкин обратился к казахстанцам
Вчера, 22:45
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Вчера, 22:45Вчера, 22:45
211Фото: instagram.com/gggboxing
Геннадий Головкин, избранный главой Национального олимпийского комитета, обратился к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.
"Дорогие друзья, хотел поблагодарить всех за поздравления, которые весь день получаю от всех, кто неравнодушен к спорту. Рад буду представлять нашу страну в международном олимпийском сообществе. Задачи стоят серьёзные, но верю, что смогу быть полезен нашему спорту. Самое главное - есть видение, есть желание и ваша поддержка. Рахмет!" - написал боксёр на своей странице в Instagram.
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Решение о назначении Головкина принято на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи НОК Казахстана.
После именитый спортсмен прокомментировал своё избрание.
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