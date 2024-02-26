  • 27 Февраля, 00:04
  • BAIGENEWS

Головкин обратился к казахстанцам

Вчера, 22:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/gggboxing Вчера, 22:45
Вчера, 22:45
211
Фото: instagram.com/gggboxing

Геннадий Головкин, избранный главой Национального олимпийского комитета, обратился к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

"Дорогие друзья, хотел поблагодарить всех за поздравления, которые весь день получаю от всех, кто неравнодушен к спорту. Рад буду представлять нашу страну в международном олимпийском сообществе. Задачи стоят серьёзные, но верю, что смогу быть полезен нашему спорту. Самое главное - есть видение, есть желание и ваша поддержка. Рахмет!" - написал боксёр на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing)

Решение о назначении Головкина принято на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи НОК Казахстана.

После именитый спортсмен прокомментировал своё избрание.

Самое читаемое

Наверх