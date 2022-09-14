Головкин и "Канело" провели дуэль взглядов перед третьим боем в Лас-Вегасе

Фото: sports.kz

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес спустя четыре года вновь встретились лицом к лицу в Лас-Вегасе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Они приняли участие в торжественной "церемонии прибытия" в местном развлекательном комплексе MGM Grand за несколько дней до трилогии.

В предстоящем поединке на кону стоят звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории "Канело".

Промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing поделился своими ожиданиями от предстоящего боя.

"Я никогда не видел, чтобы "Канело" Альварес тренировался с такой интенсивностью и желанием. Что касается Геннадия Головкина, то мне кажется, что второй средний вес действительно ему подходит. Думаю, что-то внутри Геннадия говорит: "Для меня это — последний большой шанс бросить кости. Я должен выиграть этот бой". Ни один из парней не будет отступать в ринге. Я считаю, что мы увидим лучший из трех поединков между ними в эту субботу", - сказал Хирн в интервью на церемонии прибытия.

Напомним, третий бой Головкина и Альвареса состоится утром 18 сентября на T-Mobile Arena. Там же прошли их первый и второй бои — в 2017 и 2018 годах соответственно. В первом поединке была зафиксирована спорная ничья, а в рематче судьи отдали победу мексиканцу — решением большинства голосов.