Гололёд ожидается в Астане и некоторых регионах Казахстана в понедельник

По прогнозам "Казгидромета", на погоду в большей части республики всё ещё влияет активный циклон с районов Самары. По Казахстану сохраняется неустойчивый характер погоды, передаёт BaigeNews.kz.

На западе, севере, в центре, востоке ожидаются осадки, временами сильные осадки, на юге, юго-востоке пройдут дожди. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра, в северных, северо-западных, центральных регионах — гололёд.

В Астане 23 октября ночью и утром осадки: дождь с переходом в снег. Ожидается гололёд. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Днём в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь. В горных районах области туман. Ветер юго-западный, в центре, на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Талдыкоргане ветер юго-западный, временами порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на юге Алматинской области ожидается временами сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки: дождь, снег. Ночью и утром в горных районах области временами туман. Ветер западный на юге, в горных районах области порывы 17-22 метров в секунду. В Конаеве ветер западный временами порывы 17-22 метров в секунду.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге, севере, востоке Акмолинской области ожидаются осадки: дождь с переходом в снег. На юге, севере, востоке области ожидаются туман, гололёд. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью порывы 15-20, на севере, востоке области временами 23 метров в секунду, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью ожидаются осадки: дождь с переходом в снег, туман, гололёд. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывы 15-20, ночью временами 23 метров в секунду.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается туман.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман, гололёд. Ветер западный, северо-западный ночью 15-20, временами порывы 25 метров в секунду, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Караганде ночью ожидается гололёд. Ветер западный, северо-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, востоке области Улытау ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный ночью 15-20 метров в секунду. В Жезказгане ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на западе, севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

В области Абай ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, на севере, западе, в центре области порывы 23-28 метров в секунду. В Семее ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 17-22 метров в секунду.

Ночью в Павлодарской области ожидаются осадки, днём в северной половине небольшие осадки: дождь, снег. На большей части области гололёд. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Павлодаре ночью ожидаются осадки, днем небольшие осадки: дождь, снег, гололёд. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 метров в секунду.

На западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

На востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 17-22 метров в секунду.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), днем на востоке области небольшой снег. На севере, востоке области ожидается гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на большей части области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске ночью осадки (преимущественно снег), гололёд. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 15-20, порывы 23 метров в секунду.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Шымкенте ожидается ветер северо-западный порывы 15-20, временами 23 метров в секунду. В Туркестане ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Ранее "Казгидромет" предупредил казахстанцев о похолодании.