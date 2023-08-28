Голая девушка преследовала ребёнка на улице в Павлодаре

Полицейские установили личность девушки, преследовавшей ребёнка в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

27 августа в Южный отдел управления полиции города обратилась женщина, заявившая, что её шестилетнего сына преследовала голая девушка. Та якобы рычала, как животное, и напугала ребёнка. Случай произошёл на улице П. Васильева в районе Затонского рынка. Женщина предположила, что девушка была под психотропными веществами.

Полицейским удалось установить личность виновной. 19-летнюю жительницу областного центра за приставание в общественных местах привлекли к ответственности по статье 449 КоАП РК. Теперь ей грозит предупреждение либо штраф в размере пяти месячных расчетных показателей – 17 250 тенге.