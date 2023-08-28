  • 28 Августа, 21:18
  • BAIGENEWS
Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау
Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область
Главу дома культуры Казахского общества слепых накажут за вандализм
Угрозы дефицита риса в Казахстане не ожидается - Минсельхоз
Глава МИОР прокомментировал запрет на ношение хиджаба в школах Казахстана
Совместное заседание палат парламента пройдет в Астане
Формат видеособеседований стал доступен на электронной бирже труда
Сход оползня в Грузии: геологи назовут причину через несколько дней
В районе ЗКО изымаются земли из-за дефицита пастбищ
В Костанае грибники обнаружили тело девушки
Мощный град прошел в Шымкенте
Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии
Казахстанский теннисист сотворил сенсацию в Таиланде
Повредившего ногу туриста спасли в горах Алматы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Голая девушка преследовала ребёнка на улице в Павлодаре

Сегодня, 19:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 19:50
Сегодня, 19:50
445
Фото: pxhere.com

Полицейские установили личность девушки, преследовавшей ребёнка в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

27 августа в Южный отдел управления полиции города обратилась женщина, заявившая, что её шестилетнего сына преследовала голая девушка. Та якобы рычала, как животное, и напугала ребёнка. Случай произошёл на улице П. Васильева в районе Затонского рынка. Женщина предположила, что девушка была под психотропными веществами.

Полицейским удалось установить личность виновной. 19-летнюю жительницу областного центра за приставание в общественных местах привлекли к ответственности по статье 449 КоАП РК. Теперь ей грозит предупреждение либо штраф в размере пяти месячных расчетных показателей – 17 250 тенге.

Самое читаемое

Наверх