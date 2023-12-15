Глобальные инициативы Казахстана: от ядерного разоружения до успехов в цифровизации

16 декабря Казахстан отмечает 32-й год в статусе суверенного государства. За эти годы относительно молодая республика пережила разное – политические реформы, экономические кризисы, социальные изменения и внешнеполитические успехи. Казахстан менялся в соответствии с требованиями эпох, но, чтобы закрепиться в позиции как страны, придерживающейся прогрессивных взглядов, принципов верховенства законов и многовекторной внешней политики, принимал ряд глобальных инициатив. Редакция BaigeNews.kz предлагает вспомнить некоторые из этих инициатив и их вклад в поступательное развитие страны.

Одной из самых значимых инициатив независимого государства стал отказ от ядерного оружия. 13 декабря 1993 года Верховный Совет Казахстана проголосовал за присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Казахстанский политолог Аман Мамбеталиев считает, что благодаря добровольному отказу от статуса ядерной державы Казахстан – в тот момент только что отметившаяся на политической карте мира независимая республика – сразу обратил на себя внимание и снискал уважение и доверие со стороны международного сообщества.

"Безусловно, среди всех глобальных инициатив, принятых Казахстаном, стоит выделить отказ от ядреного оружия. На территории республики находился огромный объем ядерного вооружения – четвертый в мире по своей мощности, и по факту мы могли оставить его себе. Но власти страны проявили политическую волю и отказались от ядреного вооружения. И тут надо отметить несколько положительных моментов. Во-первых, это решение раз и навсегда показало, что у нас нет ни амбиций, ни интересов или желаний проявлять агрессию или намерения использовать ядерное оружие, как инструмент запугивания или выторговывания для себя каких-либо преференций.

А во-вторых, благодаря этому мы сумели наладить дружественные отношения и с соседними странами, и со всеми существующими сегодня политическими центрами. В-третьих, мы избавили казну от огромных расходов на содержание утилизационных процессов ядерного вооружения", — поделился мнением политолог.

Самой значимой инициативой Аман Мамбеталиев считает сам факт обретения независимости.

"Решение выйти из состава СССР, пожалуй, первая инициатива глобального уровня. Далее я бы выделил следующий шаг – это вход в международное право, вовлечение во все основные международные политические, торгово-экономические и интеграционные процессы. Казахстан в целом является ярким и инициативным участником многих международных организаций, а также честным исполнителем всех обязательств, которые однажды взял на себя. Помимо прочего наша страна является одним из сторонников мирного урегулирования решений любых конфликтов и кризисов. Я искренне считаю это нашей дипломатической победой. Казахстан является противником любой агрессии, и по отношению к мирным жителям в том числе, и мы всегда настаиваем на дипломатическом решении любых конфликтов", — отметил он.

Действительно Республика Казахстан активно работает над укреплением и поддержкой международного мира и стабильности, оказывая миротворческую помощь. Так, к примеру, в 2017 году Казахстан предоставил площадку для проведения диппереговоров о прекращении боевых действий между противоборствующими силами в Сирии. В тот год состоялось семь международных встреч по сирийскому урегулированию. В июне этого года Астанинский процесс по Сирии был официально завершен. К слову, вклад Астаны был признан ООН и большинством лидеров стран.

Ещё одна важная инициатива Казахстана — стремление вступить в состав Организации по безопасности и сотрудничеству в Евразии (ОБСЕ). В 1992 году Казахстан стал членом организации, а уже в 2010-м был объявлен председателем ОБСЕ. Тогда наша республика первой среди постсоветских государств возглавила организацию.

"У нас действительно очень хорошие отношения со всеми центрами сил. Ещё на заре независимости страна провозгласила политику многовекторности. Сейчас она эволюционировала в региональную политику лидера. Надо признать, что Казахстан сейчас по факту – это "окна" или "дверь" для политических центров мира в Центральную Азию. Большинство игроков вливают огромные инвестиции и ведут коммуникации с центральноазиатским регионом в первую очередь через Казахстан", — считает Аман Мамбеталиев.

С ним согласен и его коллега – политолог Бурихан Нурмухамедов.

"Все перечисленные инициативы демонстрируют в первую очередь открытость страны к диалогу, к дружбе, к стремлению иметь партнерские отношения. А это значительно отражается на международном имидже страны. Это влияет на привлекательность и с точки зрения развития туризма, и привлечения инвестиций. В последние 2 года Казахстан очень активно принимает участие на международных площадках, в форумах, съездах, привлекая при этом внимание потенциальных инвесторов и туристов со всего мира", — отметил эксперт.

Одной из последних громких инициатив Казахстана, по мнению политолога, является цифровизация и стремление стать цифровым хабом между Европой и Азией.

"Мы вполне способны стать ключевым игроком на рынке цифровых технологий. Мы и так к настоящему времени значительно продвинулись в сфере цифровизации. Уверен с поставленной задачей мы справимся", — сказал он.

Казахстан выступает с инициативой стать транспортно-логистическим хабом. Так, президент страны не раз говорил о важности усиления позиций республики как узлового транзитного хаба между Китаем, Центральной Азией и Европой. По поручению главы государства доля сектора в структуре ВВП в ближайшие 3 года должна достичь не менее 9 процентов.

За время суверенитета Казахстан принял множество глобальных инициатив, которые внесли важный вклад в развитие страны и укрепление позиций на международной арене. Каждая из них продолжает играть ключевую роль в достижении устойчивого развития и процветания не только Казахстана, но и всего мирового сообщества.