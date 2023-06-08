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  • "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана"
Акорда Сегодня, 11:39
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Сегодня, 11:39
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Фото: Акорда

"Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана"

Президент Касым-Жомарт Токаев сейчас выступает на пленарном заседании Международного форума "Астана", передаёт BaigeNews.kz

Он поприветствовал участников и поблагодарил особых гостей Форума – Эмира Катара, президента Кыргызстана, председателя Президиума Боснии и Герцеговины, премьер-министра Узбекистана и других уважаемых участников.

"Это большая честь для нас в том плане, что вы лично решили приехать сюда и присоединиться к нам в процессе, который, как мы надеемся, станет плодотворным обменом мнениями по текущему состоянию глобальных экономических дел и вопросам регионального сотрудничества", - сказал президент Казахстана. 

Он отметил, что международный форум "Астана" – это диалоговая площадка, миссия которой заключается в следующем:

Во-первых, открыто обсудить ситуацию в мире;

Во-вторых, определить основные вызовы и кризисы, которые стоят перед нами;

В-третьих, противостоять этим вызовам посредством диалога в духе взаимного сотрудничества;

В-четвертых, обновить и восстановить общую культуру многосторонних отношений;

И в-пятых, усилить голоса в поддержку мира, прогресса и солидарности.

"Этот Форум непосредственно способствует более активному взаимодействию в то время, когда мы нуждаемся в нем больше, чем когда-либо – в период беспрецедентной геополитической напряженности. Для того чтобы выстоять, глобальная система должна работать для всех, обеспечивая мир и процветание для большинства, а не для избранных", - заявил Токаев.

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Сегодня, 11:39
270
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