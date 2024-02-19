Главу центра оказания спецсоцуслуг осудили в области Улытау

Бывший директор КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг области Улытау" приговорена к 3,5 годам ограничения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу региона.

АФМ расследовало дело о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий 29 недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых лиц (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 миллиона тенге. Бывшую главу центра оказания спецсоцуслуг уличили в том, что с января 2019 года по февраль 2023 года она издала приказы о фиктивном совмещении должностей работниками учреждения и произвела им незаконные начисления на 12 миллионов тенге.

"В ходе досудебного расследования и в суде экс-руководитель социального учреждения признала вину и полностью возместила причиненный ущерб государству и престарелым лицам на сумму более 44 миллиона тенге", - сообщили в агентстве.

Также сообщается, что суд признал ее виновной и ограничил свободу на три года и шесть месяцев, а также пожизненно лишил права занимать должности на государственной службе, в государственных органах и ведомствах.