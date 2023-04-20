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Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте
Известного на юге акушера, главврача "Городского перинатального центра" в Шымкенте Тимирхана Варзилова и его зама признали виновными в совершении уголовного правонарушения, передаёт BaigeNews.kz.
Дело рассмотрели в Енбекшинском районном суде Шымкента по пункту 3 части 4 статьи 361 УК РК.
"Варзилов Т. и Новик С., являясь лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя приняли решение о премировании работников ГПЦ ко Дню Конституции РК", - сказано в решении суда.
Следствие выяснило, что 31 работнику выписали премии по 450 000 тенге. А после Новик, "злоупотребляя должностными полномочиями лично и через доверенных лиц довёл до врачей требования о необходимости передачи денежных средств в размере половины суммы от полученной премии".
Якобы деньги требовались на ремонт кабинетов. Врачи премией "поделились".
"Варзилов и Новик незаконно получили половину суммы от выплаченных премиальных в размере 2 880 000 тенге, тем самым нанесли имущественный вред ГПЦ", - заявили в суде.
Главврач вину не признал. Он заявил, что с 5 августа 2022 года находился на больничном, а с 22 августа был в отпуске. Его обязанности временно исполнял Новик, который пару раз, приходил и советовался только по работе.
Подсудимый Новик вину признал частично и заявил, что "в день выплаты премии заведующие отделений и сотрудники сами добровольно выдали половину сумм от полученных премиальных для ремонта своих кабинетов и другой части больницы. Он никого не принуждал".
Суд пришёл к выводу, что вина подсудимых доказана.
"Варзилова признать виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить наказание в виде штрафа 1 800 МРП (5 513 400 тенге) с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке, его ведомствах, субъектах квазигосударственного сектора. Время содержания под стражей и под домашним арестом засчитать в срок наказания и окончательно назначить штраф в размере 3 197 772 тенге", - сказано в решении.
Новика тоже признали виновным, постановили выплатить штраф в размере 1500 МРП, зачли дни под арестом и в итоге назначили штраф 3 087 504 тенге.
У осуждённых есть месяц на выплату штраф.
Приговор может быть обжалован.
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