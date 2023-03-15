Главный санврач Казахстана дала рекомендации по проведению парламентских выборов

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Вице-министр здравоохранения — главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова озвучила рекомендации для проведения голосования в день выборов депутатов мажилиса парламента РК и маслихатов всех уровней 19 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Она отметила, что новый формат выборов с элементами мажоритарной системы предполагает одновременное нахождение на избирательном участке от восьми и более человек из числа членов избирательной комиссии, наблюдателей и доверенных лиц.

В этой связи, учитывая текущую ситуацию в республике по кори, коронавирусной инфекции, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении внеочередных выборов рекомендуется: