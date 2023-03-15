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  • Главный санврач Казахстана дала рекомендации по проведению парламентских выборов
Baigenews.kz Сегодня, 11:59
193
Сегодня, 11:59
193
Фото: Baigenews.kz

Главный санврач Казахстана дала рекомендации по проведению парламентских выборов

Вице-министр здравоохранения — главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова озвучила рекомендации для проведения голосования в день выборов депутатов мажилиса парламента РК и маслихатов всех уровней 19 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Она отметила, что новый формат выборов с элементами мажоритарной системы предполагает одновременное нахождение на избирательном участке от восьми и более человек из числа членов избирательной комиссии, наблюдателей и доверенных лиц.

В этой связи, учитывая текущую ситуацию в республике по кори, коронавирусной инфекции, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении внеочередных выборов рекомендуется: 

  • регулирование потока участников избирательного процесса, не допуская их скопления с учётом заполняемости помещения из расчёта не менее четырёх квадратных метров на человека;
  • в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;
  • в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение регулярного проветривания помещения;
  • проветривание помещения перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости;
  • проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещений и всех рабочих поверхностей перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости.
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#выборы #безопасность #здоровье #санитарный врач
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:59
193
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