Главный принцип построения Справедливого государства назвал президент

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Выступая на ХХXIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент страны Касым-Жомарт-Токаев назвал инструменты для построения Справедливого государства, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что говоря о демократии, всегда нужно помнить, что на чашах весов находятся не только права и свободы гражданина, но и его обязанности, ответственность. И не следует путать свободу со вседозволенностью, а культуру диалога воспринимать как слабость.

"Давно известно, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Для построения гармоничного общества нам необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение закона и порядка. Это главный принцип построения Справедливого государства", — сказал президент.

Токаев отметил, что для его реализации нужно обеспечить неотвратимость наказания за любые правонарушения. Нормы законов должны работать не на бумаге, а на практике, и в отношении всех граждан, независимо от их положения в обществе или былых заслуг. Следует последовательно повышать правовую культуру людей, культивировать в общественном сознании созидательные ценности. Каждый гражданин должен оценивать свои слова и действия с точки зрения закона, чётко понимать правовые последствия своих поступков.